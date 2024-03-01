Экс-главу барнаульского "Жилфонда" Авдюхину, бежавшую в Аргентину, доставят на Алтай
Когда именно это произойдет, пока неизвестно
01 марта 2024, 14:10, ИА Амител
Обвиняемую в хищении 150 млн рублей клиентов экс-директора барнаульского "Жилфонда" Людмилу Авдюхину, которую экстрадировали из Аргентины в Россию, доставят в Барнаул для проведения следственных действий. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе МВД России по Алтайскому краю.
Когда именно Авдюхину привезут в Барнаул, пока неизвестно, однако она заочно арестована, сообщили в МВД.
"К нам она будет доставлена чуть позже. Пока ничего не можем сказать. Наши следователи заочно арестовали ее, и она в любом случае будет сюда доставлена для следственных действий, но подробности сможем сказать позже. Будет следствие, уголовное дело еще расследуется. Как оно будет расследовано, материалы будут направлены в суд", – прокомментировали в ведомстве.
В федеральном МВД amic.ru также ответили, что Авдюхина уже находится в России, однако когда ее привезут в Алтайский край, пока неизвестно.
Напомним, что 29 февраля в МВД России объявили о том, что Людмилу Авдюхину экстрадировали из Аргентины в Россию. По версии следствия, она брала у покупателей недвижимости на хранение крупные суммы для передачи продавцам и выходных инвестиций в недвижимость. Однако на самом деле она не собиралась выполнять условия заключенных сделок, похитила больше 150 млн рублей и сбежала за границу.
В 2023 году Авдюхину нашли по каналам Интерпола. 2 января 2024 года ее задержали в Аргентине и приняли решение об экстрадиции. 29 февраля в аэропорту Буэнос-Айреса её передали российской стороне. Сейчас против Авдюхиной расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
14:14:37 01-03-2024
Предатели!!!
15:14:38 01-03-2024
Бей риэлторов. Вся власть МФЦ. Ура товарищи!!!
15:21:00 01-03-2024
Шла к успеху. Но где то прокололась.
15:30:11 01-03-2024
Гость (15:21:00 01-03-2024) Шла к успеху. Но где то прокололась. ... Шла к успеху. Не фартануло, не повезло
15:40:20 01-03-2024
Авдюхина клевая ;)
16:01:58 01-03-2024
Гадина,просто тварь...У простых людей тырила,которые т.с. переезжали и возможно для них это было очень важно. Скотина. В Китае за это расстрел .
16:49:04 01-03-2024
Надо было в США или Европу валить и кричать, что политическая, никогда не выдали бы
17:02:47 01-03-2024
Вообще ее не понимаю. Нормальная должность, скорей всего нормальная зп, зачем воровать, работай и зарабатывай.
17:50:18 01-03-2024
1111 (17:02:47 01-03-2024) Вообще ее не понимаю. Нормальная должность, скорей всего нор... Профессиональная деформация риэлтора
12:50:23 02-03-2024
Каких-то 150 лямов. Да еще рублей! У нас миллиардами воруют в долларах и ничего. Особо скромные набравшись благополучно уезжают в цивилизованные миры, Чубайс например, и никто его в глаз пальцем не тыкает. А тут беззащитная милая женщина. Добрее надо быть.
13:49:25 02-03-2024
Поделится с кем надо и потеряется на просторах России....
10:38:10 04-03-2024
Да там не только Авдюхина, я так понимаю весь Жилфонд вел эти махинации, в курсе был весь персонал, хорошая реклама этой фирме!