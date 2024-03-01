Когда именно это произойдет, пока неизвестно

01 марта 2024, 14:10, ИА Амител

Людмила Авдюхина / Фото: vk.com/lydmilaavdyhina

Обвиняемую в хищении 150 млн рублей клиентов экс-директора барнаульского "Жилфонда" Людмилу Авдюхину, которую экстрадировали из Аргентины в Россию, доставят в Барнаул для проведения следственных действий. Об этом amic.ru рассказали в пресс-службе МВД России по Алтайскому краю.

Когда именно Авдюхину привезут в Барнаул, пока неизвестно, однако она заочно арестована, сообщили в МВД.

"К нам она будет доставлена чуть позже. Пока ничего не можем сказать. Наши следователи заочно арестовали ее, и она в любом случае будет сюда доставлена для следственных действий, но подробности сможем сказать позже. Будет следствие, уголовное дело еще расследуется. Как оно будет расследовано, материалы будут направлены в суд", – прокомментировали в ведомстве.

В федеральном МВД amic.ru также ответили, что Авдюхина уже находится в России, однако когда ее привезут в Алтайский край, пока неизвестно.

Напомним, что 29 февраля в МВД России объявили о том, что Людмилу Авдюхину экстрадировали из Аргентины в Россию. По версии следствия, она брала у покупателей недвижимости на хранение крупные суммы для передачи продавцам и выходных инвестиций в недвижимость. Однако на самом деле она не собиралась выполнять условия заключенных сделок, похитила больше 150 млн рублей и сбежала за границу.

В 2023 году Авдюхину нашли по каналам Интерпола. 2 января 2024 года ее задержали в Аргентине и приняли решение об экстрадиции. 29 февраля в аэропорту Буэнос-Айреса её передали российской стороне. Сейчас против Авдюхиной расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).