Похолодает. О погоде в Алтайском крае 10 апреля
Осадков в регионе не ожидается, но температура снизится
10 апреля 2023, 06:01, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае продолжается небольшое похолодание. Об этом рассказали в региональном ЦГМС.
В регионе температура воздуха составит от +8 до +13 градусов. Осадков не ожидается.
Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.
В Барнауле столбики термометров покажут от +8 до +10 градусов. Преимущественно без осадков.
Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду
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