Похолодает. О погоде в Алтайском крае 10 апреля

Осадков в регионе не ожидается, но температура снизится

10 апреля 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае продолжается небольшое похолодание. Об этом рассказали в региональном ЦГМС.

В регионе температура воздуха составит от +8 до +13 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Барнауле столбики термометров покажут от +8 до +10 градусов. Преимущественно без осадков.

Ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду