Периодов аномальной жары этим летом на Алтае синоптики уже не ждут

06 августа 2024, 14:40, ИА Амител

Дождь / Фото: unsplash.com/ Geetanjal Khanna

Аномальная жара, которая несколько раз за это лето устанавливалась в Алтайском крае, до конца августа в регионе уже не предвидится. В ближайшие три дня воздух еще будет прогреваться до +25...+31 градуса, причем максимальные отметки прогнозируют только в южных районах. А уже на выходных начнется похолодание, которое будет сопровождаться дождями и усилением ветра. Об этом amic.ru рассказала ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

"В отдельных районах в период с 7 по 9 августа пройдут кратковременные дожди с грозами, а также локальные ливни, поднимется ветер до 15-17 м/с. Возможно и выпадение града. В выходные осадки пройдут уже на большей части территории региона. Местами дожди будут сильной интенсивности, с градом и грозами, а порывы ветра составят 15-22 м/с", – рассказала синоптик.

Днем 10 августа температура воздуха составит +22...+27 градусов и только в южных и юго-восточных районах – до +30...+31. В воскресенье столбики термометров днем покажут от +19 до +24°C. И, по предварительному прогнозу, в начале новой рабочей недели тенденция на плавное понижение температуры сохранится.

"Периодов аномальной жары, когда воздух на протяжении пяти дней и более прогревается до +30°C и выше, этим летом мы уже не ждем. До таких отметок воздух в регионе может прогреться, но лишь в отдельные дни", – сообщила Наталия Кобякова.