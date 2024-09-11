Похолодание с северным ветром и заморозками надвигается на Алтайский край
Ближайшие три ночи в регионе ожидаются заморозки до -2 градусов
11 сентября 2024, 15:35, ИА Амител
Похолодание прогнозируют синоптики в Алтайском крае с 12 сентября. Ближайшие три ночи столбики термометров в регионе будут опускаться до +2...+9 градусов, а местами, включая пригород Барнаула, ожидаются заморозки до -2 градусов. Об этом amic.ru рассказала ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.
"До конца недели на районы Алтайского края будет оказывать влияние антициклон, с которым установится достаточно прохладная с северным ветром погода. Будет преимущественно без осадков, небольшие дожди 12 и 13 сентября пройдут только по южным районам. Днем в четверг и пятницу воздух не прогреется выше +11...+16 градусов. На выходных температура повысится, но всего на пару градусов", – рассказала синоптик.
16:21:36 11-09-2024
да куда еще холоднее-то, а? остановитесь!!
16:33:39 11-09-2024
Элен без ребят (16:21:36 11-09-2024) да куда еще холоднее-то, а? остановитесь!! ... Да вы что? Тут вчера яростно утверждали, что жара, об отоплении думать еще рано)))
17:06:17 11-09-2024
Гость (16:33:39 11-09-2024) Да вы что? Тут вчера яростно утверждали, что жара, об отопле... Так они своим дыханием, да борщами обогреваются, не проветривают. У них в квартирах вонь ужасная.
17:47:27 11-09-2024
Гость (16:33:39 11-09-2024) Да вы что? Тут вчера яростно утверждали, что жара, об отопле... да без разницы, что разные странные люди утверждают, мне холодно :/
18:11:47 11-09-2024
Элен без ребят (17:47:27 11-09-2024) да без разницы, что разные странные люди утверждают, мне хол... Если руки, ноги холодеют, помрешь скоро, похороним.
19:23:56 11-09-2024
Гость (18:11:47 11-09-2024) Если руки, ноги холодеют, помрешь скоро, похороним. ... не дождетесь, к вашему сожалению, естественно)