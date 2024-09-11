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Похолодание с северным ветром и заморозками надвигается на Алтайский край

Ближайшие три ночи в регионе ожидаются заморозки до -2 градусов

11 сентября 2024, 15:35, ИА Амител

Заморозки / Фото: Annie Spratt / unsplash.com
Заморозки / Фото: Annie Spratt / unsplash.com

Похолодание прогнозируют синоптики в Алтайском крае с 12 сентября. Ближайшие три ночи столбики термометров в регионе будут опускаться до +2...+9 градусов, а местами, включая пригород Барнаула, ожидаются заморозки до -2 градусов. Об этом amic.ru рассказала ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

"До конца недели на районы Алтайского края будет оказывать влияние антициклон, с которым установится достаточно прохладная с северным ветром погода. Будет преимущественно без осадков, небольшие дожди 12 и 13 сентября пройдут только по южным районам. Днем в четверг и пятницу воздух не прогреется выше +11...+16 градусов. На выходных температура повысится, но всего на пару градусов", – рассказала синоптик.

Алтайский край Погода

Комментарии 6

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Элен без ребят

16:21:36 11-09-2024

да куда еще холоднее-то, а? остановитесь!!

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Гость

16:33:39 11-09-2024

Элен без ребят (16:21:36 11-09-2024) да куда еще холоднее-то, а? остановитесь!! ... Да вы что? Тут вчера яростно утверждали, что жара, об отоплении думать еще рано)))

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Гость

17:06:17 11-09-2024

Гость (16:33:39 11-09-2024) Да вы что? Тут вчера яростно утверждали, что жара, об отопле... Так они своим дыханием, да борщами обогреваются, не проветривают. У них в квартирах вонь ужасная.

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Элен без ребят

17:47:27 11-09-2024

Гость (16:33:39 11-09-2024) Да вы что? Тут вчера яростно утверждали, что жара, об отопле... да без разницы, что разные странные люди утверждают, мне холодно :/

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Гость

18:11:47 11-09-2024

Элен без ребят (17:47:27 11-09-2024) да без разницы, что разные странные люди утверждают, мне хол... Если руки, ноги холодеют, помрешь скоро, похороним.

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Элен без ребят

19:23:56 11-09-2024

Гость (18:11:47 11-09-2024) Если руки, ноги холодеют, помрешь скоро, похороним. ... не дождетесь, к вашему сожалению, естественно)

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