Похолодание с северным ветром и заморозками надвигается на Алтайский край

Ближайшие три ночи в регионе ожидаются заморозки до -2 градусов

11 сентября 2024, 15:35, ИА Амител

Заморозки / Фото: Annie Spratt / unsplash.com

Похолодание прогнозируют синоптики в Алтайском крае с 12 сентября. Ближайшие три ночи столбики термометров в регионе будут опускаться до +2...+9 градусов, а местами, включая пригород Барнаула, ожидаются заморозки до -2 градусов. Об этом amic.ru рассказала ведущий синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.