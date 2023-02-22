Музыка помогает и во время тренировок, и во время релакса

22 февраля 2023, 20:05, ИА Амител

Фото: wayhomestudio / Freepik

Многие знают, что прослушивание музыки полезно для человека, но не все догадываются, чем именно. Какую же пользу может принести этот популярный вид искусства? По этому поводу есть немало интересных научных исследований, сейчас вы можете скачать новую музыку и почитать эту статью.

Польза для мозга и не только

Прослушивание музыкальных композиций активизирует различные отделы головного мозга. Также доказано, что воздействие касается всего организма. По результатам исследования "Влияние музыки на человеческое тело и разум" выяснили, что она способствует:

развитию невербального мышления;

восстановлению утраченных в результате болезней или травм функций мозга;

снижению уровня тревожности и стресса;

формированию психогальванического эффекта;

стабилизации кровяного давления и частичному купированию последствий даже сильной усталости.

А ещё – повышает эффективность любых спортивных тренировок. Музыка полезна во время бега, выполнения силовых упражнений, танцев и т.д. Это подтвердило масштабное исследование под названием "Займёмся спортом: психология музыки для эффективных тренировок".

Есть исследования, доказывающие, что такое хобби полезно, в том числе для пожилых и маломобильных людей, которые во время прослушивания композиций неизбежно становятся чуть более активными.

Музыка полезна для влюблённых

Согласно наблюдениям клинического психолога и семейного консультанта Кёртиса Левана, музыка повышает уровень серотонина, что влияет не только на настроение, но и на либидо. Сильные эмоциональные отклики, вызываемые прослушиванием понравившихся композиций, полезны для влюблённых пар. Музыка не просто повышает настроение, но и вызывает у людей романтические чувства. Например, французам удалось доказать, что девушки, которые слушали музыку на улице, охотнее знакомились и давали свой номер телефона мужчинам.

Какую музыку лучше слушать?

Сейчас можно бесплатно скачать музыку самых разных направлений. Конечно, большая часть экспертов находят максимально полезной классику, которая считается целебной и универсальной (полезна для детей, взрослых, пожилых, беременных и даже животных). Однако это не значит, что слушать нужно только её. Гораздо важнее, чтобы музыка нравилась именно вам.

Магия музыки способна помочь расслабиться или взбодриться, успокоиться или развеселиться, обрадоваться или погрустить. Что слушать, каждый решает сам, но ясно одно – композиции должны вам нравиться и вызывать в душе соответствующий эмоциональный отклик.

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Физлицо Сохибов Умиджон

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