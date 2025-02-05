НОВОСТИПроисшествия

Полиция проводит проверку по факту избиения дворника в Барнауле

Пострадавшему назначена судебно-медицинская экспертиза

05 февраля 2025, 21:30, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Сети появилось видео, на котором видно, как житель Барнаула спровоцировал дворника на агрессию, после чего избил его. Конфликт произошел на улице Приречной. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, полиция проводит проверку по этому факту.

"20 января в отдел полиции по Центральному району УМВД России по городу Барнаулу поступило заявление от гражданки одного из многоквартирных домов по улице Приречной о причинении телесных повреждений дворнику. Полицейские проводят проверку по данному факту", – сказано в сообщении.

Пострадавшему назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято решение о составлении административного материала по статье "Побои".

По словам одного из подписчиков паблика "Инцидент Барнаул", мужчина сам выложил кадры начала конфликта в общедомовой чат, но после критики удалил. На них автор ролика кричит убирающему снег дворнику, что он якобы пьян. После небольшой перепалки рабочий решил оттолкнуть камеру, однако в ответ получил удар. Его запечатлела уже камера видеонаблюдения. На ее записи видно, что провокатор сам шел к дворнику, а когда тот выронил лопату и стал ее поднимать, пнул его и свалил на землю.

Кадр с камеры видеонаблюдения /

Соцсети: барнаулец избил дворника и не понесет наказания

По словам жильцов дома, провокатор ранее уже был замечен за подобным — недавно он избил соседскую собаку
НОВОСТИПроисшествия
Барнаул Происшествия полиция

Комментарии 3

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Гость

06:18:26 06-02-2025

Влип лимитчик-импотечный

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Гость

09:38:58 06-02-2025

Гость (06:18:26 06-02-2025) Влип лимитчик-импотечный ... Соцсети: барнаулец избил дворника и не понесет наказания

По словам жильцов дома, провокатор ранее уже был замечен за подобным — недавно он избил соседскую собаку

05 февраля 2025, 17:05, ИА Амител

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Гость

10:18:50 06-02-2025

Сколько же дебилов рождает наше население. Его родичи такие же, иначе и быть не может.

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