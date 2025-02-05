Полиция проводит проверку по факту избиения дворника в Барнауле
Пострадавшему назначена судебно-медицинская экспертиза
05 февраля 2025, 21:30, ИА Амител
В Сети появилось видео, на котором видно, как житель Барнаула спровоцировал дворника на агрессию, после чего избил его. Конфликт произошел на улице Приречной. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, полиция проводит проверку по этому факту.
"20 января в отдел полиции по Центральному району УМВД России по городу Барнаулу поступило заявление от гражданки одного из многоквартирных домов по улице Приречной о причинении телесных повреждений дворнику. Полицейские проводят проверку по данному факту", – сказано в сообщении.
Пострадавшему назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято решение о составлении административного материала по статье "Побои".
По словам одного из подписчиков паблика "Инцидент Барнаул", мужчина сам выложил кадры начала конфликта в общедомовой чат, но после критики удалил. На них автор ролика кричит убирающему снег дворнику, что он якобы пьян. После небольшой перепалки рабочий решил оттолкнуть камеру, однако в ответ получил удар. Его запечатлела уже камера видеонаблюдения. На ее записи видно, что провокатор сам шел к дворнику, а когда тот выронил лопату и стал ее поднимать, пнул его и свалил на землю.
06:18:26 06-02-2025
Влип лимитчик-импотечный
09:38:58 06-02-2025
Гость (06:18:26 06-02-2025) Влип лимитчик-импотечный ... Соцсети: барнаулец избил дворника и не понесет наказания
По словам жильцов дома, провокатор ранее уже был замечен за подобным — недавно он избил соседскую собаку
05 февраля 2025, 17:05, ИА Амител
10:18:50 06-02-2025
Сколько же дебилов рождает наше население. Его родичи такие же, иначе и быть не может.