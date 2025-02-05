НОВОСТИПроисшествия

Соцсети: барнаулец избил дворника и не понесет наказания

По словам жильцов дома, провокатор ранее уже был замечен за подобным — недавно он избил соседскую собаку

05 февраля 2025, 17:05, ИА Амител

Житель Барнаула спровоцировал дворника на агрессию, после чего избил его. Как сообщает "Инцидент Барнаул", случай произошел на территории дома на улице Приречной, 2а.

По словам одного из подписчиков паблика, мужчина сам выложил кадры начала конфликта в общедомовой чат, но после критики удалил. На них автор ролика кричит убирающему снег дворнику, что он якобы пьян. После небольшой перепалки рабочий решил оттолкнуть камеру, однако в ответ получил удар. Его запечатлела уже камера видеонаблюдения. На ее записи видно, что провокатор сам шел к дворнику, а когда тот выронил лопату и стал ее поднимать, пнул его и свалил на землю.

"Этот гражданин и ранее был замечен в подобных действиях. Несколько месяцев назад он избил соседскую собаку на парковке и оскорбил консьержа. По факту причинения телесных повреждений было подано заявление в органы полиции. Однако они вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Событие произошло еще 20 января", – добавил очевидец.

Он отметил, что сам дворник – хороший человек, его не замечали пьяным или грубым. При этом не исключил, что, возможно, работник был "немного выпивший", но предложил списать это на "специфику профессии". Все жители дома встали на его сторону, а сегодня узнали, что полиция не собиралась возбуждать уголовное дело, поскольку дворник был "под градусом".

"Получается, если следовать их логике, можно безнаказанно избивать людей, если они немного выпившие?" – задался горожанин вопросом.

Барнаул Происшествия

Комментарии 12

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1111

17:23:58 05-02-2025

Дворнику надо было огреть лопатой этого упыря в ответ

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Гость

17:27:16 05-02-2025

Лимита -ипотечная
Взлетел выше крыши

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Гость

17:29:42 05-02-2025

Дворники должны собраться и насадить этого кренделя на черенок лопаты!

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Гость.

19:08:04 05-02-2025

Гость (17:29:42 05-02-2025) Дворники должны собраться и насадить этого кренделя на черен... Нет, этого кре нделя надо исключительно черенком по горбу, если посадить, то по ходу ему в удовольствие будет.

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Гость

17:32:50 05-02-2025

Дедуля работал, никого не трогал... А какой-то доморощенный Даня Милохин решил себе лайков на хайпе поднять? Точно, только черенок его исправит!

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Гость

17:41:58 05-02-2025

Элитка развлекается?

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Гость

17:50:56 05-02-2025

>> полиция не собиралась возбуждать уголовное дело, поскольку дворник был "под градусом". -- Какая-то нелепая отмазка, вообще за гранью логики. Упырь поди свой, ментовской.

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Леха

17:54:30 05-02-2025

Бастрыкин должен узнать!

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Гость

18:10:32 05-02-2025

Фамилию утырка предать гласности. Пусть получает минуту славы по полной!

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Сава

18:55:18 05-02-2025

конченое поколение тиктокеров и мамкиных режиссеров.
докопаться до человека который просто работает никому не мешает пусть даже выпивший, спровоцировать на конфликт а именно на удар самому подставится под удар и влепить ответку а потом накатать заяву мол меня избил дворник полиция помоги.

и таких чертей много, только и могут что до дворников что до охранников докопаться.
а вот так попробовал бы докопаться до мента, потом ныл бы о ментовском беспределе герой хренов

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Гость

20:19:48 05-02-2025

На лапу полож... Точно.

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Гость

10:06:59 06-02-2025

Почему бы полиции не выписать этому режиссеру 7 трудовых дней. А дворник бы отдохнул. Тому, кто отказал в возбуждении дела, тоже лопату в руки. И обязательно снимать их на видео, а потом качество работы оценить. Если плохо отработают, то ещё 7 трудодней.

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