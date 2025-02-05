Соцсети: барнаулец избил дворника и не понесет наказания
По словам жильцов дома, провокатор ранее уже был замечен за подобным — недавно он избил соседскую собаку
05 февраля 2025, 17:05, ИА Амител
Житель Барнаула спровоцировал дворника на агрессию, после чего избил его. Как сообщает "Инцидент Барнаул", случай произошел на территории дома на улице Приречной, 2а.
По словам одного из подписчиков паблика, мужчина сам выложил кадры начала конфликта в общедомовой чат, но после критики удалил. На них автор ролика кричит убирающему снег дворнику, что он якобы пьян. После небольшой перепалки рабочий решил оттолкнуть камеру, однако в ответ получил удар. Его запечатлела уже камера видеонаблюдения. На ее записи видно, что провокатор сам шел к дворнику, а когда тот выронил лопату и стал ее поднимать, пнул его и свалил на землю.
"Этот гражданин и ранее был замечен в подобных действиях. Несколько месяцев назад он избил соседскую собаку на парковке и оскорбил консьержа. По факту причинения телесных повреждений было подано заявление в органы полиции. Однако они вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Событие произошло еще 20 января", – добавил очевидец.
Он отметил, что сам дворник – хороший человек, его не замечали пьяным или грубым. При этом не исключил, что, возможно, работник был "немного выпивший", но предложил списать это на "специфику профессии". Все жители дома встали на его сторону, а сегодня узнали, что полиция не собиралась возбуждать уголовное дело, поскольку дворник был "под градусом".
"Получается, если следовать их логике, можно безнаказанно избивать людей, если они немного выпившие?" – задался горожанин вопросом.
17:23:58 05-02-2025
Дворнику надо было огреть лопатой этого упыря в ответ
17:27:16 05-02-2025
Лимита -ипотечная
Взлетел выше крыши
17:29:42 05-02-2025
Дворники должны собраться и насадить этого кренделя на черенок лопаты!
19:08:04 05-02-2025
Гость (17:29:42 05-02-2025) Дворники должны собраться и насадить этого кренделя на черен... Нет, этого кре нделя надо исключительно черенком по горбу, если посадить, то по ходу ему в удовольствие будет.
17:32:50 05-02-2025
Дедуля работал, никого не трогал... А какой-то доморощенный Даня Милохин решил себе лайков на хайпе поднять? Точно, только черенок его исправит!
17:41:58 05-02-2025
Элитка развлекается?
17:50:56 05-02-2025
>> полиция не собиралась возбуждать уголовное дело, поскольку дворник был "под градусом". -- Какая-то нелепая отмазка, вообще за гранью логики. Упырь поди свой, ментовской.
17:54:30 05-02-2025
Бастрыкин должен узнать!
18:10:32 05-02-2025
Фамилию утырка предать гласности. Пусть получает минуту славы по полной!
18:55:18 05-02-2025
конченое поколение тиктокеров и мамкиных режиссеров.
докопаться до человека который просто работает никому не мешает пусть даже выпивший, спровоцировать на конфликт а именно на удар самому подставится под удар и влепить ответку а потом накатать заяву мол меня избил дворник полиция помоги.
и таких чертей много, только и могут что до дворников что до охранников докопаться.
а вот так попробовал бы докопаться до мента, потом ныл бы о ментовском беспределе герой хренов
20:19:48 05-02-2025
На лапу полож... Точно.
10:06:59 06-02-2025
Почему бы полиции не выписать этому режиссеру 7 трудовых дней. А дворник бы отдохнул. Тому, кто отказал в возбуждении дела, тоже лопату в руки. И обязательно снимать их на видео, а потом качество работы оценить. Если плохо отработают, то ещё 7 трудодней.