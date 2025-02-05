Соцсети: барнаулец избил дворника и не понесет наказания

По словам жильцов дома, провокатор ранее уже был замечен за подобным — недавно он избил соседскую собаку

05 февраля 2025, 17:05, ИА Амител

Житель Барнаула спровоцировал дворника на агрессию, после чего избил его. Как сообщает "Инцидент Барнаул", случай произошел на территории дома на улице Приречной, 2а.

По словам одного из подписчиков паблика, мужчина сам выложил кадры начала конфликта в общедомовой чат, но после критики удалил. На них автор ролика кричит убирающему снег дворнику, что он якобы пьян. После небольшой перепалки рабочий решил оттолкнуть камеру, однако в ответ получил удар. Его запечатлела уже камера видеонаблюдения. На ее записи видно, что провокатор сам шел к дворнику, а когда тот выронил лопату и стал ее поднимать, пнул его и свалил на землю.

"Этот гражданин и ранее был замечен в подобных действиях. Несколько месяцев назад он избил соседскую собаку на парковке и оскорбил консьержа. По факту причинения телесных повреждений было подано заявление в органы полиции. Однако они вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Событие произошло еще 20 января", – добавил очевидец.

Он отметил, что сам дворник – хороший человек, его не замечали пьяным или грубым. При этом не исключил, что, возможно, работник был "немного выпивший", но предложил списать это на "специфику профессии". Все жители дома встали на его сторону, а сегодня узнали, что полиция не собиралась возбуждать уголовное дело, поскольку дворник был "под градусом".