Полиция разыскивает мужчину со шрамом на руке, пропавшего в Барнауле полтора года назад

Кирилла Харламова видели на барнаульском вокзале в июле 2024 года, с тех пор его местонахождение неизвестно

10 декабря 2025, 22:00, ИА Амител

Полиция разыскивает мужчину со шрамом на руке / Фото: Транспортная полиция Сибири

Транспортная полиция Алтайского края разыскивает мужчину, который пропал в Барнауле полтора года назад. Кирилл Харламов прибыл в город на поезде из Омска 5 июля 2024 года, после чего его следы оборвались, сообщили в Транспортной полиции Сибири.

По данным правоохранителей, после приезда он некоторое время находился на привокзальной площади, а затем ушел в неизвестном направлении. Предполагается, что он мог отправиться в Алейск, Тогульский или Чарышский районы края.

Приметы разыскиваемого:

возраст – около 35 лет;

рост – 176 см, худощавое телосложение;

темные прямые волосы;

особые приметы – шрам от ожога на правой руке выше запястья.

На момент исчезновения мужчина был одет в черный спортивный костюм с надписью UFC и нес черный рюкзак. Всех, кто обладает информацией о его местонахождении, просят сообщить по телефонам уголовного розыска.