В Рубцовске неделю ищут пропавшего мужчину в голубых сланцах

Его местонахождение неизвестно с 28 ноября

04 декабря 2025, 14:45, ИА Амител

В Алтайском крае разыскивают 41-летнего Сергея Шитова, местонахождение которого неизвестно с 28 ноября 2025 года, сообщает поисковый отряд "ЛизаАлерт".

Приметы пропавшего: рост около 170 см, телосложение плотное, серо-зеленые глаза и черные волосы.

В день исчезновения был одет в спортивный костюм и голубые сланцы.

Всех, кто обладает любой информацией о местонахождении Сергея Андреевича Шитова, просят незамедлительно сообщить по круглосуточным телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.