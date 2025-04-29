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Полиция возбудила уголовные дела после конфликта жителей алтайского села с цыганами

Подозреваемый в нападении на электрика задержан

29 апреля 2025, 17:27, ИА Амител

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru
Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru

Полиция Тальменского района возбудила уголовное дело из-за ситуации в алтайском селе Анисимово, где у местных жителей возник конфликт с цыганскими семьями. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Происшествие расследуется по ч. 2 ст. 213 ("Хулиганство") и по ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"). Подозреваемого в нападении задержали.

"Проведены все необходимые мероприятия, направленные на стабилизацию обстановки. Нарушений общественного порядка не допущено", – добавили в ведомстве.

Напомним, что накануне в шести домах, где проживали цыганские семьи, отключили электричество за неуплату. Жители "отрезанных" домов стали угрожать расправой местному электромонтеру. 29 апреля в ход пошел нож – нападавший воткнул его в дверь рабочего авто энергетиков.

После нападения возмущенные сельчане собрались в центре Анисимово – с обеих сторон звучали угрозы и обвинения. На место срочно выезжали правоохранители, в том числе начальник алтайской полиции. 

29 апреля в ситуацию вмешался глава СК Александр Бастрыкин – он поручил возбудить уголовное дело по факту покушения на местного жителя.

Алтайский край Происшествия полиция

Комментарии 16

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Гость

17:38:40 29-04-2025

так они вродеб смотались оттуда. и вот скажите, какая вероятность того, что их отыщут и накажут?

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Гость

17:50:43 29-04-2025

Я не национлист. Но,честно ответьте на мой вопрос,кто хочет иметь дело с цыганами?

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Гость

17:54:10 29-04-2025

Я знаю двоих нормальных цыган-Николай Сличенко и Будулай(Михай Волонтир). Всё.

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Гость

18:04:14 29-04-2025

Гость (17:54:10 29-04-2025) Я знаю двоих нормальных цыган-Николай Сличенко и Будулай(Мих... И ещё Яшка из неуловимых мстителей!...
Троих...

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Гость

18:04:30 29-04-2025

Гость (17:54:10 29-04-2025) Я знаю двоих нормальных цыган-Николай Сличенко и Будулай(Мих... Только они тебя не знают
И ты с ними не соседствовал.
И не дай Бог
Ты ещё Яшку-цыгана забыл упомнить

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Гость

20:06:37 29-04-2025

Гость (17:54:10 29-04-2025) Я знаю двоих нормальных цыган-Николай Сличенко и Будулай(Мих... Будулай, та еще погань. как распался Союз эта тварь (другого слова нет) стал русофобом и ненавистником советского говоря: «Русские оккупанты, убирайтесь вон из Молдовы! Чемодан — вокзал — Россия! Угнетателям и поработителям не место в нашей стране! Объединение с Румынией — наш единственный путь».

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Гость

12:38:36 30-04-2025

Гость (20:06:37 29-04-2025) Будулай, та еще погань. как распался Союз эта тварь (другого... Будулай - вымышленный персонаж

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Гость

18:05:15 29-04-2025

Или цыгане конфликтовали с местными!?...
Тут смотря как интерпретировать!...

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Гость

18:10:33 29-04-2025

Мне цыгане больше нравятся,чем таджики, хотя внешне очень похожи. По русски чисто разговаривают, без акцента.

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Гость

18:20:26 29-04-2025

В нашем уголовном законе есть право у любого гражданина, жителя Анисимово , это право называется задержание преступников совершающих противоправные действия. Когда цыган стал хвататься за нож и угрожать, ему можно было уже этот нож запихать, без полиции, законно.

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....

18:43:06 29-04-2025

При СССР жила в поселке цыганская семья... Приезжали к ним другие цыгане... Но никаких пакостей не замечалось.

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Гость

19:20:19 29-04-2025

.... (18:43:06 29-04-2025) При СССР жила в поселке цыганская семья... Приезжали к ним д... С перестройки они борзеть стали, с 90х вообще наркобаронами стали, а гипнозом сколько людей обобрали,...

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Гость

20:12:46 29-04-2025

Здесь должна быть картинка из фильма большой куш

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434343

14:16:25 30-04-2025

Назовите мне известных цыганских врачей, художников, поэтов, певцов, учёных. Чего молчите?
Зато что внезапно возникает в голове при фразе "продажа запрещённых веществ"?
Какое прилагательное к слову "барон"? То то же.

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Гость

16:57:15 30-04-2025

А ни у кого не возник вопрос, почему эта цыганва появилась в Анисимово более 20 лет назад, когда в Барнауле разогнали Яму? А ни у кого сейчас не возникает вопрос, на что живут эти более 100 человек в селе, где нет работы???

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Гость

17:06:22 30-04-2025

Гость (16:57:15 30-04-2025) на что живут эти более 100 человек в селе, где нет работы???На удаленке скорее всего пашут.

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