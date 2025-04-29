Полиция возбудила уголовные дела после конфликта жителей алтайского села с цыганами

Подозреваемый в нападении на электрика задержан

29 апреля 2025, 17:27, ИА Амител

Форма сотрудников полиции / Фото: amic.ru

Полиция Тальменского района возбудила уголовное дело из-за ситуации в алтайском селе Анисимово, где у местных жителей возник конфликт с цыганскими семьями. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Происшествие расследуется по ч. 2 ст. 213 ("Хулиганство") и по ч. 1 ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"). Подозреваемого в нападении задержали.

"Проведены все необходимые мероприятия, направленные на стабилизацию обстановки. Нарушений общественного порядка не допущено", – добавили в ведомстве.

Напомним, что накануне в шести домах, где проживали цыганские семьи, отключили электричество за неуплату. Жители "отрезанных" домов стали угрожать расправой местному электромонтеру. 29 апреля в ход пошел нож – нападавший воткнул его в дверь рабочего авто энергетиков.



После нападения возмущенные сельчане собрались в центре Анисимово – с обеих сторон звучали угрозы и обвинения. На место срочно выезжали правоохранители, в том числе начальник алтайской полиции.

29 апреля в ситуацию вмешался глава СК Александр Бастрыкин – он поручил возбудить уголовное дело по факту покушения на местного жителя.