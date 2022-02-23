Bloomberg: США готовы ввести санкции против Сбербанка и ВТБ

Администрация президента США Джо Байдена готова при необходимости вводить санкции против других российских финансовых организаций. Они могут затронуть Сбербанк и ВТБ, передаёт Bloomberg со ссылкой на американское официальное лицо.

Источник агентства добавил, что “ни одна финансовая структура России не будет в безопасности, если вторжение продолжится”.

Напомним, президент США Джо Байден объявил о новых санкциях против России. Они коснутся суверенного долга, банков, российских элит и приостановки “Северного потока — 2”. Также Минфин США ввёл санкции против детей российских чиновников: Дениса Бортникова, Петра Фрадкова и Владимира Кириенко. Великобритания вводит санкции против пяти российских банков (Промсвязьбанк, Генбанк, Черноморский банк развития и реконструкции, Индустриальный сберегательный банк, банк “Россия”), а также персональные ограничения в отношении бизнесменов Геннадия Тимченко, Аркадия и Романа Ротенбергов.