Более 314 тысяч жителей Алтайского края проголосовали на выборах

В Алтайском крае средняя явка избирателей на муниципальных выборах по состоянию на 18:00 составила 19,3%, проголосовали 314 306 человек. Об этом сообщили в региональном Избиркоме.

«В городских округах проголосовали 117 228 избирателей, что составляет 13,2% от внесённых в списки. На уровне муниципальных районов и округов на избирательные участки пришли 197 078 человек или 26,5% внесённых в списки», — говорится в сообщении.

Наиболее активно голосовали в трёх районах: Родинском (явка 61,2%, 8 586 проголосовавших), Завьяловском (42,2%, 6 154) и Хабарском (38,1%, 4 575).

В Барнауле явка на 18:00 на выборах составила 13,6%, свой голос отдали 71 752 жителя.