Бюджет Алтайского края дополнительно вырастет ещё на 8,6 млрд рублей

Накануне, 20 июня, региональное правительство внесло в АКЗС законопроект об уточнении краевого бюджета на 2022 год. Депутатам документ представил зампредседателя правительства Алтайского края, министр финансов Данил Ситников. Подробности приводит пресс-служба Алтайского Заксобрания.

Доходная часть краевого бюджета увеличится на 8,565 млрд рублей и составит в итоге 152,9 млрд рублей. Это произошло за счёт увеличения прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов на 6,2 млрд рублей и увеличения безвозмездных поступлений из федерального бюджета на 2,4 млрд рублей, уточнил министр. Расходы краевого бюджета будут увеличены на 9,2 млрд рублей и составят 178,5 млрд рублей. Дефицит — 25,5 млрд рублей.

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Основную часть поступивших в бюджет средств (2,4 млрд рублей) направят на повышение оплаты труда бюджетников. Напомним, по поручению президента с 1 июня 2022 года на 10% увеличился размер прожиточного минимума и МРОТ. По решению губернатора аналогичное повышение коснётся всех категорий работников, получающих зарплату из краевого бюджета. Так, для повышения оплаты труда работников краевых учреждений предусмотрено 978 млн рублей, для предоставления субвенций муниципальным образованиям на повышение оплаты труда работников дошкольного образования — 445 млн рублей, общего образования — 1 млрд рублей.

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Инфографика Бюджет Алтайского края на 2022 год. Инфографика

Дополнительные средства также будут направлены:

— на софинансирование части расходов местных бюджетов по оплате труда работников муниципальных учреждений в связи с ростом МРОТ — 700 млн рублей;

— на создание муниципальных запасов твёрдого топлива для отопительного сезона c учётом роста цен на уголь — 640 млн рублей;

— на реконструкцию, ремонт и капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований — 286 млн рублей;

— на увеличение расходов дорожного фонда, на финансирование дорожной деятельности в отношении автодорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения — 1,2 млрд рублей;

— на приобретение дорожно-эксплуатационной и коммунальной техники с последующей её передачей муниципалитетам — 500 млн рублей;

— на корректировку контрактов по строительству в связи с ростом цен на стройматериалы — 510 млн рублей;

— для предоставления жилищных сертификатов детям-сиротам — 300 млн рублей;

— на увеличение прочих дотаций бюджетам муниципальных образований — 700 млн рублей;

— на индексацию социальных выплат, зависящих от величины прожиточного минимума на детей, — 100 млн рублей.

Ожидается, что изменения в краевой бюджет депутаты одобрят уже на ближайшей сессии АКЗС 24 июня.