Депутат Госдумы Колесников попросил направить его в зону проведения спецоперации
Колесников заявил, что он считает своим долгом уходить именно сейчас
24 сентября 2022, 16:13, Илья Звягинцев
Депутат Госдумы Олег Колесников попросил направить его в зону проведения спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу партии.
Колесников заявил, что считает своим долгом уйти именно сейчас.
«Я служил в советской армии в Польше. Был командиром самоходного артиллерийского орудия. Закончил в звании старшины, сейчас майор запаса. И я должен выполнить свой долг», — сказал депутат.
Ранее аналогичные просьбы поступили от депутатов Дмитрия Хубезова, Дмитрия Саблина, Виталия Милонов и Сергея Сокола.
Также сообщается, что направиться в зону спецоперации планируют депутаты из ряда регионов России.
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