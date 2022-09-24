Депутат Госдумы Колесников попросил направить его в зону проведения спецоперации

Депутат Госдумы Олег Колесников попросил направить его в зону проведения спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу партии.

Колесников заявил, что считает своим долгом уйти именно сейчас.

«Я служил в советской армии в Польше. Был командиром самоходного артиллерийского орудия. Закончил в звании старшины, сейчас майор запаса. И я должен выполнить свой долг», — сказал депутат.

Ранее аналогичные просьбы поступили от депутатов Дмитрия Хубезова, Дмитрия Саблина, Виталия Милонов и Сергея Сокола.

Также сообщается, что направиться в зону спецоперации планируют депутаты из ряда регионов России.