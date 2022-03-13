Депутат Слуцкий заявил о прогрессе в переговорах делегаций России и Украины

Депутат Леонид Слуцкий заявил о существенном прогрессе в переговорах российской и украинской делегаций. Его слова передаёт RT.

«По моим личным ожиданиям, этот прогресс может перерасти в самые ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания», — сказал Слуцкий.

Напомним, ранее представители России и Украины провели три раунда переговоров. Дата и время проведения четвёртого этапа пока не была озвучена.

Также в Турции встречались главы МИД двух стран, разговор которых длился полтора часа.

Турецкая сторона заявила о том, что Владимир Путин не против того, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским.