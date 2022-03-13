Депутат Слуцкий заявил о прогрессе в переговорах делегаций России и Украины
По его мнению, в ближайшее время представители двух стран могут достичь единой позиции
13 марта 2022, 17:25, Илья Звягинцев
Депутат Леонид Слуцкий заявил о существенном прогрессе в переговорах российской и украинской делегаций. Его слова передаёт RT.
«По моим личным ожиданиям, этот прогресс может перерасти в самые ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания», — сказал Слуцкий.
Напомним, ранее представители России и Украины провели три раунда переговоров. Дата и время проведения четвёртого этапа пока не была озвучена.
Также в Турции встречались главы МИД двух стран, разговор которых длился полтора часа.
Турецкая сторона заявила о том, что Владимир Путин не против того, чтобы встретиться с Владимиром Зеленским.
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