Депутаты поспорили о «пчелином геноциде» на сессии АКЗС

Депутат АКЗС от фракции «Коммунисты России «Сергей Малинкович на августовской сессии рассказал, как он накануне провёл пикет у здания краевого Минсельхоза. В результате акции парламентария едва не задержала полиция. Малинкович вышел на пикет с целью привлечь внимание чиновников к массовой гибели пчёл на Алтае. Его порыв поддержал представитель другой ленинской партии — КПРФ — Павел Митрофанов. А вот единоросс Александр Траутвейн дал понять, что пчеловоды во многом сами виноваты в гибели насекомых.

«Добрался до сессии не без труда, поскольку вчера во время пикета в защиту отравленных пчёл у краевого Минсельхоза меня пытались задержать и поместить под арест полицейские, приехало три машины», — сообщил Малинкович. Все неприятности, по его словам, начались с того, что к нему подошёл экс-министр сельского хозяйства края.

«Подходит ранее уважаемый мной Александр Чеботаев и спрашивает: „Ты что, самый умный?“ — „Да уж не дурак“, — говорю. Постоял он, постоял, обошёл вокруг меня и говорит, что, мол, ты, Саныч, в пчеловодстве понимаешь-то? Я экс-министру вежливо ответил, что у каждого своя работа и что как депутат и общественный деятель я не могу не реагировать на массовую гибель пчёл и ухудшение самочувствия людей. И мне непонятно, почему в бытность свою министром Чеботаев не запретил вредные пестициды, из-за которых всё и случилось. Он на меня так презрительно глянул сквозь очки и вызвал жандармов», — рассказал Малинкович.

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«Приехали сразу три машины. Я еле убежал, — сообщил комросс. — Понятно, что без приказа высокопоставленного чиновника никакая бы полиция никуда не поехала. Я обеспокоен своей судьбой как оппозиционер — нельзя запугивать депутатов и пытаться препятствовать их деятельности».

Своего коллегу неожиданно поддержал представитель КПРФ Павел Митрофанов. Коммунист даже отметил, что и сам с удовольствием поучаствовал бы в пикете у стен Минсельхоза в защиту пчёл и даже был не против оказаться в полиции. По словам Митрофанова, ему известен факт, когда за один день в Локтевском районе погибла сразу тысяча пчелосемей.

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Но на эти аргументы нашлись свои контрдоводы у известного алтайского фермера из Косихинского района, депутата АКЗС Александра Траутвейна. «У меня такое ощущение, что люди едят только мёд, вся остальная продукция — хлеб, молоко, мясо, крупы — не важна. На наших полях в Косихинском районе находятся около 50 пасек. И никто из них особо не обозначается. Так давайте всё-таки договариваться. Пчеловоды могут прийти в начале посевной и нормально поговорить. Почему я должен их разыскивать», — выразил недоумение Траутвейн.

Депутат-фермер считает, что именно пчеловоды чаще всего виноваты в гибели насекомых, так как выставляют свои пасеки в непосредственной близости от полей, которые обрабатывают химикатами.