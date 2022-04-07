Дипломаты ЕС не смогли согласовать новый пакет санкций против РФ

Дипломаты стран Евросоюза не смогли согласовать новый пакет санкций против России. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters, в частности, им не удалось договориться о «параметрах» запрета импорта российского угля.

«Дипломаты ЕС не смогли договориться в среду о новых санкциях против России, предложенных ЕК, поскольку необходимо было решить технические вопросы, в том числе — затронет ли запрет на импорт угля действующие контракты», — говорится в сообщении Reuters.

При этом каким образом страны ЕС преодолеют противоречия, пока неизвестно, однако дипломаты рассчитывают уладить вопрос к четвергу.

Напомним, что 5 апреля ЕК предложила пятый пакет санкций, в который, помимо запрета на ввоз российского угля на сумму четыре миллиарда евро в год, также вошли полный запрет на операции с четырьмя ключевыми банками, лишение доступа российских судов к европейским портам, адресные меры в отношении экспорта квантовых компьютеров и полупроводников, эмбарго на ввоз «продуктов от древесины до цемента, морепродуктов и спиртных напитков» на сумму около 5,5 миллиарда евро.