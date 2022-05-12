До +29. О погоде в Алтайском крае 13 мая

От +24 до +29 градусов ожидается в Алтайском крае днем 13 мая. По прогнозам синоптиков регионального Гидрометцентра, осадков не ожидается.

Ветер юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Барнауле от +25 до +27 градусов. Без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с.

Напомним, что в регионе сохраняется штормовое предупреждение. С 13 по 15 мая в большинстве регионов ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс), в остальных — высокая пожароопасность (4 класс).