Евросоюз согласовал новый пакет санкций против России
Страны ЕС введут эмбарго на российское золото, однако исключив из него ювелирные украшения
Страны ЕС согласовали очередной пакет санкций против России, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Об этом сообщает РБК.
Так, под ограничения попадут 48 граждан, в том числе один вице-премьер и несколько глав регионов, а также девять компаний. Кроме того, в новом пакете также оговаривается возможность Сбербанка выполнить обязательства перед бывшими клиентами в Венгрии.
Кроме того, Евросоюз введет эмбарго на золото и ужесточит торговлю товарами двойного назначения, дополнительно ограничит госзакупки и прием депозитов, запретит оказание бухгалтерских, аудиторских и налоговых консультационных услуг. При этом Брюссель исключил украшения из эмбарго на российское золото.