Евросоюз согласовал пятый пакет санкций против России. В него вошли журналисты, бизнесмены и военные, а ограничения предусматривают запрет импорта угля из России и поставки оружия в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейских послов.

По их словам, новые рестрикции коснутся деятельности российских и белорусских транспортных компаний на территории Евросоюза, замораживание счетов российских банков и эмбарго на экспорт в Россию, в том числе высокотехнологичных товаров на общую сумму 10 миллиардов евро.

Также Еврокомиссия в рамках нового пакета санкций в отношении России в связи с операцией на Украине рассчитывала ввести эмбарго на импорт российского угля в течение трех месяцев. Исполнительная власть Европейского союза также предложила запретить все сухопутные и морские поставки из России, за исключением сельскохозяйственной продукции, гуманитарной помощи и энергетических ресурсов.