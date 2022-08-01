Госдума может рассмотреть законопроект о введении единого федерального оклада для учителей

Депутат Госдумы от фракции «Новые люди», первый зампредседателя комитета по просвещению Максим Гулин провёл несколько встреч с участниками всероссийского профессионального конкурса управленцев «Флагманы образования. Школа». Среди участников из Сибири — Наталья Дашковская, начальник Управления образования администрации Кемерова. Главной проблемой системы образования, со слов участников встречи, являются несовершенства системы оплата труда.

«Мы видим, что сегодня в регионах применяются различные подходы к оплате труда учителей, нарушается принцип равноправия, когда учителя за выполнение равного объёма программы при одинаковых условиях и количестве учащихся получают в разных регионах разное вознаграждение за свой труд. Неудивительно, что молодёжь не хочет идти в педагогические вузы», — цитирует Максима Гулина пресс-служба «Новых людей».

Со слов парламентария, сейчас регионы в попытке выполнить майские указы президента о повышении зарплаты социальных работников механически «подтягивают» зарплату учителей до средней по экономике. Это приводит к перегрузке, заставляет брать педагогов более одной ставки, а также увольнять совместителей. При этом, по данным Минпросвещения России, за декабрь 2021 года более чем у 75% российских учителей оклад по-прежнему ниже МРОТ. Гулин отметил, что «Новые люди» продвигают идею введения единого федерального оклада в размере не менее 75 тысяч рублей за одну ставку учителя.

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«На всю Россию, а это 1,1 миллиона учителей, нужен один триллион рублей. Где взять эти деньги? На неконкурентные закупки каждый год уходит 26 триллионов рублей. Эти деньги тратятся непрозрачно и зачастую непонятно на что. Хотя бы часть из них точно можно потратить на учителей. А у регионов освободятся деньги на строительство новых школ и ремонт старых», — высказался политик.

Наталья Дашковская акцентировала внимание на проблемах финансирования непедагогических работников в школе, внесла предложения по законодательному закреплению понятия «малокомплектная школа» и введению единого норматива на инклюзивное образование. По итогам встречи депутат обещал уже к осени подготовить предложение для Госдумы о введении единого федерального оклада для учителей.

В Алтайском крае, по данным Алтайкрайстата, в 2021 году средняя зарплата школьного учителя без учета выплаты за классное руководство составила около 29 тысяч рублей.