Госдума продлила полномочия главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной еще на пять лет

Госдума продлила срок полномочий Эльвиры Набиуллиной на должности председателя Центробанка РФ еще на 5 лет. Как сообщает ТАСС, ее кандидатура была внесена президентом РФ Владимиром Путиным 18 марта.

По инициативе председателя Госдумы Вячеслава Володина было принято специальное решение, чтобы Набиуллина до рассмотрения ее кандидатуры на переназначение отчиталась о работе ЦБ за прошедший год.

Новости

Экономика Центробанк начнёт проводить реальные расчёты с цифровым рублём в следующем году

Напомним, что Набиуллина возглавила ЦБ в июне 2013 года, сменив на этом посту Сергея Игнатьева, который руководил ЦБ с 2002 года. В сентябре того же года ЦБ получил полномочия мегарегулятора финансового рынка и интегрировал в свою структуру Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР).

В июне 2017 года Госдума проголосовала за продление полномочий Набиуллиной во главе Банка России еще на пять лет, то есть срок ее полномочий заканчивается в июне 2022 года.