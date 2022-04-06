Курс доллара опустился ниже 80 рублей

Курс доллара на валютных торгах Московской биржи опустился ниже 80 рублей впервые с 23 февраля, свидетельствуют данные торгов. К 18:33 мск курс доллара упал на 4%, до 79,98 рубля.

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже стал меньше 87 рублей впервые с 21 февраля. К 18:48 мск, курс евро ускорил падение до 86,62 рубля (-5,33%). Курс доллара тогда же снижался на 4,57%, до 79,5 рубля.