Помощник президента России Максим Орешкин заявил о том, что в будущем России не понадобится SWIFT. Его слова передают «Известия».

Как сказал Орешкин на форуме «Территория смыслов», сейчас основной задачей является сделать так, чтобы использование SWIFT перестало быть необходимостью.

Помощник президента предположил, что мир пользовался долларом и евро, потому что это было удобно, однако сейчас ситуация меняется.

«Сейчас как раз та ситуация, мы видим, что юани, наоборот, очень растут, рублевые обороты очень растут», — сказал Орешкин, добавив, что нужно сделать что-то, чтобы упростить этот процесс.

Напомним, что Россию отключили от SWIFT в рамках санкций.