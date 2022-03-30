Песков: оплата российского газа в рублях не начнётся 31 марта
Оплата и поставки — это растянутый по времени процесс, подчеркнул пресс-секретарь президента
30 марта 2022, 18:19
Новые механизмы оплаты российского газа в рублях не начнут действовать с 31 марта. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, оплата и поставки — это растянутый по времени процесс.
«Это же не то, что вот всё, что завтра будет поставлено, завтра к вечеру должно быть оплачено. Нет, там более растянутый по времени процесс. Технологически просто», — цитирует РИА Новости слова представителя Кремля.
Напомним, что 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о переводе оплаты природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры, в рубли.
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