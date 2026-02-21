21 февраля 2026, 16:59, ИА Амител

Барнаульцам напомнили о сроках и способах передачи показаний электроэнергии

Барнаульская горэлектросеть информирует жителей о сроках и способах передачи показаний приборов учета электроэнергии. Традиционно передать данные можно с 21-го по 25-е число каждого месяца.

Для оперативного приема показаний в эти дни подключен добавочный телефон горячей линии 999-620. Он работает ежедневно с 07:00 до 22:00 без перерывов на обед и выходных.

Как передать показания/ фото предоставлено БГЭС

Также доступны дистанционные способы:

на сайте bges.ru через кнопку "Передать показания" на главной странице (достаточно ввести лицевой счет и фамилию);

по электронной почте energy@bges.ru (тема письма оформляется строго по шаблону: номер лицевого счета*ПИН-код(4 цифры)*Показания#);

в мобильном приложении БГЭС;

через сервис "Система Город".

Регулярная и своевременная передача показаний гарантирует точность начислений за электроэнергию.