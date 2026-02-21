Барнаульцам напомнили о сроках и способах передачи показаний электроэнергии
Для удобства горожан запущен дополнительный телефон горячей линии 999-620, работающий с 7 утра до 22 вечера
21 февраля 2026, 16:59, ИА Амител
Барнаульская горэлектросеть информирует жителей о сроках и способах передачи показаний приборов учета электроэнергии. Традиционно передать данные можно с 21-го по 25-е число каждого месяца.
Для оперативного приема показаний в эти дни подключен добавочный телефон горячей линии 999-620. Он работает ежедневно с 07:00 до 22:00 без перерывов на обед и выходных.
Также доступны дистанционные способы:
- на сайте bges.ru через кнопку "Передать показания" на главной странице (достаточно ввести лицевой счет и фамилию);
- по электронной почте energy@bges.ru (тема письма оформляется строго по шаблону: номер лицевого счета*ПИН-код(4 цифры)*Показания#);
- в мобильном приложении БГЭС;
- через сервис "Система Город".
Регулярная и своевременная передача показаний гарантирует точность начислений за электроэнергию.
20:21:52 21-02-2026
Почему с 21-го по 25-е а не в любой удобный для клиента день?Почему?Кто в теме-поясните плиз!
20:54:44 21-02-2026
Гость (20:21:52 21-02-2026)
1. Печать квитанций
Чтобы вы до 1-го числа получили бумажную квитанцию, данные нужно выгрузить в типографию не позднее 25-го. Иначе платёжка не успеет дойти по почте.
2. Отчётность перед государством
УК и поставщики ресурсов обязаны до 1-го числа сдать отчёты о расходе по дому. Если вы опоздаете с показаниями, у бухгалтера не будет времени пересчитать баланс для отчёта.
3. Ваши деньги (Норматив vs Факт)
Опоздание (после 25-го) = пропуск расчётного периода. Вместо реальных цифр вам насчитают по среднему (чаще всего дороже). Перерасчет сделают позже, но сейчас заплатите больше.
4. Техническая нагрузка
С 28-го по 30-е сервера ЖКХ перегружены. Чтобы сайты не «падали», нагрузку разносят: 21–25 приём показаний, 26–30 расчёты, 1–5 приём платежей.
Итог: Период 21–25 — это единственное «окно», чтобы ваши данные успели в расчётный цикл и вы заплатили по факту. Раньше = система не переключилась, позже = поезд ушёл.
22:08:49 21-02-2026
Когда прекратится этот идиотизм с передачей данных? Сколько народу, времени и средств тратится на бессмысленный процесс? Давно пора сделать, как в Германии, каждый платит ежемесячно твердую сумму, установленную индивидуально по прошлогодним данным. Раз в год проводить сверку, передавать показание и либо доплачивать недостающие деньги, либо получают возврат и используют его в оплате следующего месяца.
09:13:06 22-02-2026
Гость (22:08:49 21-02-2026)
Так то в Германии. А с нашим разгильдяйством ты потом концов не найдешь. Тебе такое насчитают, что не расплатишься потом. Управляйка сменится и все. Плакали твои денежки.
13:48:25 22-02-2026
Гость (09:13:06 22-02-2026) Да, зачем Германия.. родственники в Ленинградской области, Тюменской, счетчики сами передают показания, никого не дёргают и квитанций не печатают, статистику любопытным можно на сайте посмотреть.. Оплачивай когда удобно или автоплатёж с карты..
12:47:40 22-02-2026
Гость (22:08:49 21-02-2026) Вы когда из Германии вернулись? А мы ежемесячно по счетам платим. И о таком не слыхали. Видимо, в другой Германии живем.