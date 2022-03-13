Подоляк заявил о прогрессе в переговорах с Россией
По его словам, российская сторона смотрит на ситуацию «гораздо более адекватно»
13 марта 2022, 09:15, Илья Звягинцев
Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о прогрессе в переговорах с Россией, передаёт «Коммерсантъ».
Подоляк заявил журналистам, что российская сторона смотрит на ситуацию «гораздо более адекватно».
Напомним, на данный момент стороны провели уже три раунда переговоров, по результатам была достигнута договорённость о гуманитарных коридорах.
Также в Турции встречались главы МИД двух стран, разговор которых продлился полтора часа.
Время и место проведения следующего раунда переговоров пока не установлены.
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