Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил о прогрессе в переговорах с Россией, передаёт «Коммерсантъ».

Подоляк заявил журналистам, что российская сторона смотрит на ситуацию «гораздо более адекватно».

Напомним, на данный момент стороны провели уже три раунда переговоров, по результатам была достигнута договорённость о гуманитарных коридорах.

Также в Турции встречались главы МИД двух стран, разговор которых продлился полтора часа.

Время и место проведения следующего раунда переговоров пока не установлены.