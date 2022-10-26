Путин: Москве известно о планах Киева использовать «грязную бомбу»

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями силовых структур и спецслужб стран СНГ заявил, что Москве известно о планах Киева использовать «грязную бомбу». Об этом сообщает РИА Новости.

Президент также заявил, что страны Запада не прекращают попытки реализовать сценарии «цветных революций» на пространстве СНГ. Он призвал активнее пресекать работу иностранных спецслужб, чтобы бороться с вмешательством во внутренние дела.

Напомним, что 23 октября стало известно о планах Киева провести провокацию с подрывом «грязной бомбы» — маломощного ядерного боеприпаса, который начинён радиоактивными материалами в сочетании с обычной взрывчаткой. Министр обороны Сергей Шойгу оповестил об угрозе своих коллег из четырёх стран — министра обороны Великобритании Бена Уолесса, Турции — Хулуси Акара, Франции — Себастьяна Лекорню и США — Ллойда Остина.

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При этом на Западе заявили, что не верят в такую возможность. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что РФ продолжит доносить информацию об этом мировой общественности.