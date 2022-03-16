Путин: в ближайшее время в России увеличат МРОТ, соцвыплаты и пенсии
Частный бизнес должен сыграть ключевую роль в преодолении текущих проблем в экономике РФ
16 марта 2022, 18:00
Президент России Владимир Путин заявил, что в России будут увеличены МРОТ, прожиточный минимум, зарплаты бюджетников, социальные выплаты и пенсии. Об этом глава государства заявил перед началом совещания по вопросам ситуации в регионах, сообщает ТАСС.
Глава государства подчеркнул, что задача снижения бедности в России остаётся. Он также поручил правительству обеспечить работу по социальным выплатам так, чтобы при изменении ситуации в семьях они автоматически получали помощь.
Путин также отметил, что частный бизнес должен сыграть ключевую роль в преодолении текущих проблем в экономике РФ и призвал исключить «ручное» вмешательство в регулирование цен.
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