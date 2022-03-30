Путин запретил иностранное ПО на критической инфраструктуре

Президент России Владимир Путин подписал указ о запрете использования программного обеспечения госорганам и госзаказчикам на критической инфраструктуре. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, с 31 марта закупщики не смогут покупать иностранное ПО без согласования. Запрет на его использование вводится с 1 января 2025 года.

«С 1 января 2025 года органам государственной власти запрещается использовать иностранное программное обеспечение на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры», — сообщается в документе.

Напомним, что ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал закон о легализации параллельного импорта. Цель механизма — удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности. До сих пор их нельзя было продать на территории нашей страны без разрешения правообладателя.