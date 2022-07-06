Россия может ввести запрет на ввоз и вывоз любых товаров через страны Прибалтики

Глава Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Россия рассматривает в качестве ответа на запрет транзита грузов через Литву полное ограничение ввоза и вывоза любых товаров в Россию и из неё через страны Прибалтики. Его слова приводит РБК.

«То есть таким образом мы, по сути, запрещаем движение грузов в сторону Прибалтики через территорию Российской Федерации, за исключением Калининграда. Я имею в виду транзитные грузы, которые следовали, например, из Азии через Российскую Федерацию в порты прибалтийские или, наоборот, какие-то другие международные грузы, которые прибывали в порты Прибалтики и потом двигались либо в Россию, либо через нашу страну в другие государства транзитом», — пояснил Алиханов.

Такую меру глава региона назвал «серьёзной» и «самой крайней». При этом, по его словам, в регионе изучают и другие ответные шаги.

В июне Литва запретила транзит попавших под санкции ЕС российских товаров в Калининградскую область. Сначала ограничения коснулись железнодорожных перевозок, затем были распространены на грузовой автотранспорт.