Славгород официально перестанет быть городом

Федеральный закон предъявляет к городам требования по доле городского населения, площади территории городского округа и плотности населения — муниципалитеты, которые не отвечают таким требованиям, до 1 января должны стать муниципальными округами

29 апреля 2022, 20:45

Славгород официально стал муниципальным округом, перестав быть городом. Такое решение приняли депутаты АКЗС на сессии, которая состоялась 29 апреля — соответствующий закон был одобрен во втором чтении, сообщает пресс-служба алтайского парламента.

Напомним, что Славгород вместе со всеми 24 поселениями по организационно-правовой форме являлся городским округом. Однако федеральный закон предъявляет к городам требования по доле городского населения, площади территории городского округа и плотности населения. Муниципалитеты, не отвечающие таким требованиям, до 1 января 2025 года должны быть наделены статусом муниципального округа.

Принятый в АКЗС закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. В документе подчеркивается, что Славрогород не является вновь образованным муниципальным образованием. Действующие органы местного самоуправления продолжат свою работу по исполнению бюджета города на 2022 год.

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