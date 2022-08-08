Стало известно, куда именно на Алтай прилетит Михаил Мишустин в августе-2022

Премьер-министр России Михаил Мишустин в середине августа посетит Республику Алтай, именно там пройдут все мероприятия с участием высокого гостя, уточнили информацию amic.ru источники, знакомые с ситуацией. Напомним, ранее предполагалось, что Михаил Мишустин приедет в Алтайский край, в частности проведёт совещание на озере Ая.

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Политика Премьер-министр России Михаил Мишустин приедет на Алтай

Напомним, 2 марта 2021 года Михаил Мишустин побывал в нашем регионе. В Барнауле он посетил школу № 53 и предприятие АЗПИ, где пообщался с представителями крупнейших промышленных предприятий региона.

Вечером 2 марта кортеж с главой кабмина прибыл в Горно-Алтайск. Там 3 марта председатель правительства отпраздновал своё 55-летие.

Подробнее о визите Михаила Мишустина на Алтай в марте 2021 года читайте по ссылке.