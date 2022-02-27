Трамп заявил, что Путину удалось переиграть Байдена

Бывший президент США Дональд Трамп выразил мнение, что президент России Владимир Путин обыграл нынешнего американского лидера Джо Байдена в ситуации вокруг Украины. Об этом он заявил, выступая на Конференции консервативных кругов США, передаёт ТАСС.

По словам экс-главы Белого дома, российский лидер оказался мудрее американского руководства. При этом Трамп подчеркнул, что дело не только в том, что Владимир Путин умён, а в том, что “лидеры США так глупы”.

Кроме того, Трамп заявил, что конфликта вокруг Украины удалось бы избежать, если бы он остался на должности главы государства.