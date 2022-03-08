Как завершился третий раунд переговоров России и Украины?

Вечером 7 марта завершился третий раунд переговоров России и Украины, который прошёл на границе Белоруссии и Польши. По словам главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, которые приводит ТАСС, в ходе переговоров удалось достичь позитивных подвижек по вопросу гуманитарных коридоров.

Как рассказал Подоляк, согласованные на переговорах изменения в логистике гуманитарных коридоров обеспечат более эффективную помощь людям. Были продолжены консультации Украины и России по вопросам урегулирования. Однако украинский политик отметил, что переговоры России и Украины пока не принесли результатов, которые бы существенно улучшили ситуацию.

Глава делегации России Владимир Мединский выразил надежду, что гуманитарные коридоры заработают 8 марта. Также он отметил, что ожидания России от переговоров с Украиной не оправдались. Они будут продолжены, сказал Мединский. Другой участник делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, рассказал, что четвёртый раунд переговоров с Украиной состоится на территории Белоруссии в ближайшее время.

О том, что главной темой третьего раунда станут гуманитарные коридоры, до начала переговоров рассказывал Мединский. Он отметил, что ни один из гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей из городов, где идут бои, в полной мере не заработал. Договорённости об их открытии были достигнуты во время второго раунда переговоров.

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Политика Мединский сообщил, что Россия и Украина снова обсудят гуманитарные коридоры

Напомним, первый раунд переговоров прошёл в Гомеле 28 февраля, а второй — 3 марта в Беловежской Пуще.