Турция отказалась подключаться к санкциям против России

Турция не станет присоединяться к санкциям против России, заявил пресс-секретарь президента республики Ибрагим Калын.

По его словам, власти страны в этом вопросе исходят из собственных экономических выгод.

«Мы открыто заявили о своей позиции Западу, есть понимание», — цитируют политика «Известия».

Калын также отметил, что в случае принятия антироссийских санкций их последствия, прежде всего, ударят по экономике Турции, чего руководство страны хочет не допустить.