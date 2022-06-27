Турция отказалась подключаться к санкциям против России
Руководство страны исходит из собственных экономических выгод, заявил пресс-секретарь Эрдогана
27 июня 2022, 09:45, Никита Черников
Турция не станет присоединяться к санкциям против России, заявил пресс-секретарь президента республики Ибрагим Калын.
По его словам, власти страны в этом вопросе исходят из собственных экономических выгод.
«Мы открыто заявили о своей позиции Западу, есть понимание», — цитируют политика «Известия».
Калын также отметил, что в случае принятия антироссийских санкций их последствия, прежде всего, ударят по экономике Турции, чего руководство страны хочет не допустить.
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