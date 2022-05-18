Турция заблокировала принятие Финляндии и Швеции в НАТО
Эрдоган считает, что власти Швеции и Финляндии «вводили против его страны санкции», кроме того, они не имеют «чёткой позиции по отношению к терроризму»
Турция заблокировала начало переговоров о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.
Турецкий лидер считает, что власти Швеции и Финляндии «вводили против его страны санкции», кроме того, они не имеют «чёткой позиции по отношению к терроризму», «террористы есть в шведском парламенте».
К террористам Эрдоган приравнивает курдов, которых Швеция и Финляндия поддерживают на государственном уровне.
Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО в конце прошлой недели, за ней затем последовала Швеция. Отступить от многолетнего нейтралитета их подтолкнула ситуация на Украине. При этом Турция сразу высказалась, что выступает против их участия в альянсе.
Позднее стало известно, что Турция за одобрение вступления Финляндии и Швеции в НАТО рассчитывает на включение в программу поставок истребителей F-35 и снятие санкций за покупку у РФ систем ПВО С-400.
Кроме того, эти страны должны признать террористической Рабочую партию Курдистана и снять с республики эмбарго на поставки оружия.