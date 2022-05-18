Турция назвала условие, при котором одобрит вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Турция за одобрение вступления Финляндии и Швеции в НАТО рассчитывает на включение в программу поставок истребителей F-35 и снятие санкций за покупку у РФ систем ПВО С-400, пишет «Газета.ру» со ссылкой на Bloomberg.

Также Анкара требует, чтобы эти страны признали террористической Рабочую партию Курдистана и сняли с республики эмбарго на поставки оружия.

Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО в конце прошлой недели, за ней затем последовала Швеция. Отступить от многолетнего нейтралитета их подтолкнула ситуация на Украине.

Однако у этих стран есть шанс не войти в альянс из-за отрицательного отношения Турции по этому вопросу, которая также состоит в НАТО. В альянсе при этом уже подумывают исключить республику за её позицию.