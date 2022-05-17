Турцию могут исключить из НАТО из-за позиции по поводу членства Финляндии и Швейцарии

Турции может грозить исключение из НАТО из-за позиции властей страны по членству Финляндии и Швеции в альянсе. Как сообщает «Лента.ру», об этом стало известно из материала обозревателя CNN Дэвида Андельмана.

«Уже было много мыслей об изгнании Турции из НАТО — особенно после того как три года назад Эрдоган купил у России российские системы ПВО С-400», — уточнил журналист.

Андельман подчеркнул, что подобное решение может ослабить позиции Североатлантического альянса в стратегически важном регионе. Кроме того, он назвал президента Турции Реджепа Эрдогана «полезным другом» для российского президента Владимира Путина.

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Напомним, Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО в конце прошлой недели, за ней затем последовала Швеция. Отступить от многолетнего нейтралитета их подтолкнула ситуация на Украине.

Тем не менее у этих стран есть шанс не войти в альянс из-за отрицательного настроя Турции по этому вопросу, которая также состоит в НАТО.