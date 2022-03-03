В Думу внесли проект о призыве на службу в Донбасс участников акций против спецоперации

Депутаты ЛДПР Андрей Луговой и Ярослав Нилов внесли в Госдуму законопроект о призыве на военную службу тех, кто понёс ответственность за участие в несанкционированных акциях против использования российских войск за границей. Сообщение об этом опубликовано на сайте парламента.

«В нашей стране находятся лица, которые не согласны с проведением военной операции и готовы нарушать закон, добиваясь её прекращения, <...> распространяют заведомо ложную информацию о ходе операции, пытаются всячески дискредитировать наши Вооружённые силы и политическое руководство страны, призывают к введению санкций в отношении России, совершают другие противоправные деяния, то есть фактически выступают против установления мира и безопасности на территории Донецкой и Луганской республик. <...> Представляется, что такие лица должны увидеть своими глазами то, во что превратил киевский режим территории данных республик», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.