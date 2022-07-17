В России хотят запретить электронные сигареты

Депутаты ЛДПР предложили запретить электронные сигареты из-за их губительного влияния на здоровье, сообщается в Telegram-канале фракции.

Соответствующий законопроект депутаты уже внесли в Госдуму.

«По многочисленным просьбам наших избирателей внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о полном запрете вейпов и жидкого никотина по образцу тех стран, которые уже давно для себя приняли такое решение на национальном уровне», — приводятся в сообщении слова лидера ЛДПР Леонида Слуцкого.