В России хотят запретить электронные сигареты

Соответствующий законопроект депутаты ЛДПР внесли в Госдуму

17 июля 2022, 17:30, Никита Черников

Депутаты ЛДПР предложили запретить электронные сигареты из-за их губительного влияния на здоровье, сообщается в Telegram-канале фракции.

Соответствующий законопроект депутаты уже внесли в Госдуму.

«По многочисленным просьбам наших избирателей внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о полном запрете вейпов и жидкого никотина по образцу тех стран, которые уже давно для себя приняли такое решение на национальном уровне», — приводятся в сообщении слова лидера ЛДПР Леонида Слуцкого.

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