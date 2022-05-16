В России планируют отказаться от выполнения решений ЕСПЧ, принятых после 16 марта

В Госдуму внесли законопроект, согласно которому Россия не будет исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), принятые после 16 марта. Об этом свидетельствует база данных нижней палаты парламента.

Законопроект подготовили депутаты и сенаторы от «Единой России» Павел Крашенников, Андрей Клишас, Владимир Полетаев и Даниил Бессарабов.

Срок основан на дате принятия Комитетом министров Совета Европы решения о прекращении членства России в нём.

«Проектом федерального закона предусматривается, что вплоть до 1 января 2023 г. Генеральная прокуратура Российской Федерации может осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям Европейского суда по правам человека, вынесенным до 16 марта», — говорится в законопроекте.

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Кроме того, из КоАП, Гражданского процессуального и Арбитражного процессуального кодексов России могут исключить положения о том, что постановления ЕСПЧ служат основанием для пересмотра вступивших в силу судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам.

Напомним, что Россия 15 марта официально вышла из Совета Европы. При этом подчёркивалось, что все решения ЕСПЧ, если они не противоречат Конституции, будут исполняться.