Водителю "Гелика", по вине которого на алтайской трассе погибли три человека, дали 13 лет колонии общего режима
Мужчина сел пьяным за руль внедорожника и протаранил "Жигули", но своей вины не признал
Суд вынес приговор мужчине, по вине которого на алтайской трассе погибли три человека. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Инцидент произошёл в сентябре 2020 года. Автолюбитель сел пьяным за руль Gelandewagen и поехал по трассе от Бийска к селу Большое Енисейское. По пути он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107.
В результате аварии водитель и два пассажира, которые находились в “Жигулях”, получили травмы, несовместимые с жизнью.
Свою вину на суде мужчина не признал. Ему назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и права управления транспортным средством на протяжении трёх лет.