Водителю "Гелика", по вине которого на алтайской трассе погибли три человека, дали 13 лет колонии общего режима

Суд вынес приговор мужчине, по вине которого на алтайской трассе погибли три человека. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Инцидент произошёл в сентябре 2020 года. Автолюбитель сел пьяным за руль Gelandewagen и поехал по трассе от Бийска к селу Большое Енисейское. По пути он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107.

В результате аварии водитель и два пассажира, которые находились в “Жигулях”, получили травмы, несовместимые с жизнью.

Свою вину на суде мужчина не признал. Ему назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и права управления транспортным средством на протяжении трёх лет.