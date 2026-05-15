НОВОСТИПолитика

Политолог рассказал, к чему приведет арест Ермака

Это может ослабить текущую власть и привести к новым конфликтам внутри страны

15 мая 2026, 17:45, ИА Амител

Арест / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Арест / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Ситуация вокруг бывшего руководителя администрации президента Украины Андрея Ермака может свидетельствовать об усилении внутренней политической борьбы и начале нового политического этапа в стране, сообщил РИАМО Андрей Кортунов, научный руководитель Российского совета по международным делам и политолог.

«Можно предположить, что это указывает на обострение внутриполитической борьбы и, возможно, даже на начало нового политического цикла на Украине», — отметил Кортунов.

Эксперт пояснил, что перед Ермаком стоял выбор: последовать за бизнесменом Тимуром Миндичем или остаться в Киеве.

«Если бы он последовал за Миндичем, он мог бы обеспечить себе безопасность, но при этом лишиться возможности активно участвовать в политической жизни и строить дальнейшую карьеру. Он решил рискнуть и остался в Киеве. Хотя угроза его ареста, по всей видимости, возникла не вчера и не сегодня. Посмотрим, что это будет значить», — подчеркнул политолог.

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Политика украина
       

Комментарии 5

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гость

20:04:59 15-05-2026

вот абсолютно пофик на какого-то ермака

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Даааа

00:31:06 16-05-2026

Вспоминается 2014. С каки упоением украинцы рушили дворцы Януковича. Как высмеявили золотые унитазы. После своей революции. Достаточно краевой. С какой надеждой выбирали новые власти. Проклиная старые и виня во всем Россию. И вот опять. И дворцы и золотые унитазы. Только Россию теперь не преплетешь. Сами такие конченые.

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Гость

01:10:21 16-05-2026

Может ослабить, а может и не ослабить. Какова вероятность встретить динозавра? 50 на 50. Либо встречу, либо нет.

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Гость

11:48:39 18-05-2026

Гость (01:10:21 16-05-2026) Может ослабить, а может и не ослабить. Какова вероятность вс...
50/50 - ущербная логика. мир сложнее

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Вежливый Человек

09:09:26 16-05-2026

А я бы расстреливал генералов - коррупционеров в России, а дохохлов коррупционеров нам дела нет. Даже когда всё кончится все на своих местах останутся, а многие в Москву к Путину переедут как Кирилл Дмитриев, прокладка Пинчука.

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