Это может ослабить текущую власть и привести к новым конфликтам внутри страны

15 мая 2026, 17:45, ИА Амител

Арест / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Ситуация вокруг бывшего руководителя администрации президента Украины Андрея Ермака может свидетельствовать об усилении внутренней политической борьбы и начале нового политического этапа в стране, сообщил РИАМО Андрей Кортунов, научный руководитель Российского совета по международным делам и политолог.

«Можно предположить, что это указывает на обострение внутриполитической борьбы и, возможно, даже на начало нового политического цикла на Украине», — отметил Кортунов.

Эксперт пояснил, что перед Ермаком стоял выбор: последовать за бизнесменом Тимуром Миндичем или остаться в Киеве.

«Если бы он последовал за Миндичем, он мог бы обеспечить себе безопасность, но при этом лишиться возможности активно участвовать в политической жизни и строить дальнейшую карьеру. Он решил рискнуть и остался в Киеве. Хотя угроза его ареста, по всей видимости, возникла не вчера и не сегодня. Посмотрим, что это будет значить», — подчеркнул политолог.

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