"Полный миф". Директор ZavGar об автосервисе, российских авто и китайских запчастях

Сейчас появилась проблема по отечественным запчастям, некоторые из них найти очень непросто, рассказывает эксперт

07 сентября 2023, 12:33, ИА Амител

Ремонт авто /Фото: магазин-сервис zavGar

Хорошие дороги лишают заработка автосервисы, рассказал директор барнаульской компании ZavGar Андрей Загарин. Сейчас ZavGar – это целая сеть торгово-сервисных центров, оснащенных современным оборудованием. А еще несколько лет назад ее руководитель опасался, что придется закрывать бизнес. С какими трудностями он столкнулся и как развивается отрасль автосервиса сейчас – читайте в нашем материале. А еще узнали, какого качества российские автомобили и стоит ли покупать китайские запчасти.

Как хорошие дороги мешают зарабатывать

Компания ZavGar была создана в 1997 году. Тогда это был маленький автосервис на две машины, расположенный на территории Теплого рынка. Средств на рекламу не было, вспоминает директор компании Андрей Загарин, а потому информация о новом предприятии расходилась с помощью сарафанного радио.

"Когда мы появились, конкуренция на рынке автосервиса была небольшая, поэтому мы довольно легко и быстро заняли свое место под солнцем. Работы хватало ровно до тех пор, пока у нас в городе не появились хорошие дороги. Да-да, как бы странно это ни звучало, но автосервисники на себе это очень сильно ощутили. Например, раньше ремонт подвески приносил основной доход – это относительно легкая, но при этом денежная услуга. Однако в последние шесть-семь лет, когда дороги в Барнауле стали хорошими, подвески почти не ломаются. Соответственно, эта статья дохода практически ушла", – рассказывает Загарин.

Дядя в гараже больше не ремонтирует

Примерно в это же время в Барнауле начали появляться сетевые автосервисы со службами контроля качества обслуживания и высоким уровнем сервиса. Они оказались мощными конкурентами и начали вытеснять небольшие компании.

Предприниматель уверен, что сетям развиваться гораздо проще – у них есть дорогостоящее оборудование, с помощью которого гораздо эффективней чинить автомобили. И клиенты это быстро оценили.

"В сетях есть все – начиная с диагностического оборудования и заканчивая специализированными ключами. А маленькому автосервису не хватит денег, чтобы все это купить. Так что это полный миф, когда говорят, что есть некий дядя Вася, который у себя в гараже сделает любой ремонт машины", – объясняет Загарин.

"Признаюсь честно, это был период, когда я всерьез опасался за бизнес. Вариантов было немного – либо измениться под условия рынка, либо уйти с него. Возможно, благодаря именно конкуренции мы смогли перестроиться, нашли новые ниши, в которых можно развиваться, – например, сделали упор не на то, чтобы крутить гайки, а на продажу расходных материалов и запчастей. Сейчас дела идут хорошо", – говорит директор ZavGar.

О санкциях и долларе

Санкции Запада, отмечает Загарин, для сферы автосервиса большой проблемой не стали. Только увеличилось время доставки некоторых запчастей – порой приходится порой ждать по три месяца.

Проблемой для бизнеса стал курс доллара – слишком быстро скачут цены. Недовольны этим и клиенты.

"Например, считаешь стоимость ремонта согласно сегодняшнему курсу, а когда клиент приходит через месяц, то сумма уже совсем другая. Также появилась проблема вымывания премиум-сегмента – это премиум масла, аккумуляторы, лампочки т.д. Из-за повышения курса доллара все это сильно подорожало, поэтому нет былого оборота", – указывает предприниматель.

О российских авто и китайских запчастях

Директор ZavGar говорит, что многие автовладельцы необоснованно считают "дешевыми" российские автомобили. На самом деле, по его словам, они не хуже иномарок. А потому и их ремонт обходится ничуть не дешевле.

"Это миф. Так же как и миф о том, что русские машины дешевые и их ремонт также обходится недорого. Все последние отечественные автомобили – это же уже не "копейки" или "шестерки". Это очень современная техника, не хуже чем многие иномарки, и для ремонта таких машин требуются современные запчасти, которые стоят весьма прилично", – говорит эксперт.Кстати, сейчас появилась проблема по отечественным запчастям, найти некоторые из них затруднительно.

"Видимо, крупные концерны, которые сейчас ушли с российского рынка, в свое время давали запчасти и для наших отечественных автомобилей. Но я думаю, что в ближайший год эта проблема решится как минимум за счет китайских производителей", – уверен Загарин.

Эксперт считает мифом и расхожее мнение о низком качестве китайских запчастей:

"Благодаря китайским запчастям ремонт автомобилей стал доступен и отпала необходимость покупать новые оригинальные детали. Что касается качества, то у китайцев новый станочный парк, сейчас они научились делать, без преувеличения, идеальные запчасти, которые себя прекрасно зарекомендовали как в ремонте, так и в эксплуатации", – подчеркивает Загарин.

Сейчас предприниматель задумывается о развитии своего бизнеса. И одно из перспективных направлений, по его мнению, – это электромобили и то, что с ними связано.

Есть планы построить в жилых кварталах модули с зарядкой для электромобилей, так как их эра уже совсем скоро настанет и нужно быть к этому готовым.