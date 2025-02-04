Половина месячной нормы снега выпала в Барнауле за три дня

Всего за январь выпало 34,9 мм осадков при норме 23 мм

04 февраля 2025, 16:00, ИА Амител

Уборка снега в Барнауле / Фото: amic.ru

С 29 по 31 января в Барнауле выпала половина месячной нормы снега. Об этом сообщили в мэрии.

За весь январь в городе выпало 34,9 мм снега при норме 23 мм в месяц, при этом ее половина пришлась на последние три дня – 29, 30 и 31 января.

Согласно прогнозам gismeteo.ru, снег ожидается и на текущей неделе: он идет во вторник, 4 февраля, а также будет в воскресенье, 9 февраля.

По данным алтайского Гидрометцентра, в ближайшие три дня осадков в Барнауле не ожидается. Период с 5 по 7 февраля пройдет преимущественно без осадков, но с гололедицей на дорогах.

Температура воздуха при этом будет постепенно понижаться. Днем 5 февраля столбики термометров в Барнауле покажут -6...-8 градусов. 6 февраля похолодает до -9...-11 градусов, а 7 февраля температура опустится еще ниже – до -12...-14 градусов.

Также в ближайшие три дня будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 2-7 м/с.