Полуголый мужчина устроил погром в барнаульском магазине
Дебошира увезла скорая
20 июля 2024, 16:30, ИА Амител
Погром в магазине / Фото: "Инцидент Барнаул"
В Барнауле мужчина в одних штанах устроил погром в супермаркете "Ярче", сообщает телеграм-канал "Инцидент Барнаул".
Происшествие случилось 19 июля по адресу ул. Сергея Ускова, 13.
"Грозил убить себя, разбил несколько бутылок", – говорится в сообщении.
В итоге мужчину утихомирила охрана. Впоследствии его увезла скорая.
Что стало причиной дебоша, не уточняется.
21:11:56 20-07-2024
Причина алкоголь. Можно не расследовать.
22:30:37 20-07-2024
Алкоголь - зло!
15:10:41 21-07-2024
Гость (22:30:37 20-07-2024) Алкоголь - зло!...
Для дураков - да!
23:07:28 20-07-2024
Алкоголь безвреден.
Эт вещества. Или салат Испрченый.
23:26:04 20-07-2024
Лечебно-трудовой профилакторий в СССР и некоторых постсоветских странах — вид лечебно-исправительного учреждения, предназначенного для тех, кто по решению суда направлялся на принудительное лечение от наркомании и алкоголизма.
В России этот инструмент воздействия на алкоголиков утрачен, государство переложило всё это на плечи членов семьи и общества, они просто истязают свои семьи, им почему-то дают кредиты, которые они конечно потом их не отдают банкам, которые в последствии в рамках закона, через суд производят взыскания и без того в этих небогатых семьях изымается нехитрое имущество, которым пользуются в том числе несовершеннолетние дети.
Нужно срочно восстановить ЛТП, чтобы хотя бы из-за этих нездоровых людей перестали страдать дети и другие члены семьи.
20:41:47 21-07-2024
Гость (23:26:04 20-07-2024) Лечебно-трудовой профилакторий в СССР и некоторых постсоветс... Здраво. Присоединяюсь к рацпредложению.
01:56:26 21-07-2024
Как сказал один восточный мудрец, работая таксистом, в сериале про Синдбада, если человек хочет умереть, зачем ему мешать.
03:20:43 21-07-2024
Алкоголизм и неблагополучный район неподалёку