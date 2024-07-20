Полуголый мужчина устроил погром в барнаульском магазине

Дебошира увезла скорая

20 июля 2024, 16:30, ИА Амител

Погром в магазине / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле мужчина в одних штанах устроил погром в супермаркете "Ярче", сообщает телеграм-канал "Инцидент Барнаул".

Происшествие случилось 19 июля по адресу ул. Сергея Ускова, 13.

"Грозил убить себя, разбил несколько бутылок", – говорится в сообщении.

В итоге мужчину утихомирила охрана. Впоследствии его увезла скорая.

Что стало причиной дебоша, не уточняется.