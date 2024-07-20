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Полуголый мужчина устроил погром в барнаульском магазине

Дебошира увезла скорая

20 июля 2024, 16:30, ИА Амител

Погром в магазине / Фото: "Инцидент Барнаул"
Погром в магазине / Фото: "Инцидент Барнаул"

В Барнауле мужчина в одних штанах устроил погром в супермаркете "Ярче", сообщает телеграм-канал "Инцидент Барнаул".

Происшествие случилось 19 июля по адресу ул. Сергея Ускова, 13.

"Грозил убить себя, разбил несколько бутылок", – говорится в сообщении.

В итоге мужчину утихомирила охрана. Впоследствии его увезла скорая.

Что стало причиной дебоша, не уточняется.

Барнаул Происшествия

Комментарии 8

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Гость

21:11:56 20-07-2024

Причина алкоголь. Можно не расследовать.

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Гость

22:30:37 20-07-2024

Алкоголь - зло!

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Гость

15:10:41 21-07-2024

Гость (22:30:37 20-07-2024) Алкоголь - зло!...
Для дураков - да!

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Musik

23:07:28 20-07-2024

Алкоголь безвреден.
Эт вещества. Или салат Испрченый.

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Гость

23:26:04 20-07-2024

Лечебно-трудовой профилакторий в СССР и некоторых постсоветских странах — вид лечебно-исправительного учреждения, предназначенного для тех, кто по решению суда направлялся на принудительное лечение от наркомании и алкоголизма.
В России этот инструмент воздействия на алкоголиков утрачен, государство переложило всё это на плечи членов семьи и общества, они просто истязают свои семьи, им почему-то дают кредиты, которые они конечно потом их не отдают банкам, которые в последствии в рамках закона, через суд производят взыскания и без того в этих небогатых семьях изымается нехитрое имущество, которым пользуются в том числе несовершеннолетние дети.
Нужно срочно восстановить ЛТП, чтобы хотя бы из-за этих нездоровых людей перестали страдать дети и другие члены семьи.

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Musik

20:41:47 21-07-2024

Гость (23:26:04 20-07-2024) Лечебно-трудовой профилакторий в СССР и некоторых постсоветс... Здраво. Присоединяюсь к рацпредложению.

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Гость

01:56:26 21-07-2024

Как сказал один восточный мудрец, работая таксистом, в сериале про Синдбада, если человек хочет умереть, зачем ему мешать.

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Гость

03:20:43 21-07-2024

Алкоголизм и неблагополучный район неподалёку

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