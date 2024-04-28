Поля полыхают под Барнаулом

Зарево от огня видно издалека

28 апреля 2024, 22:10, ИА Амител

Кадры с места пожара / "Инцидент Барнаул"

Под Барнаулом загорелись поля. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Зарево от пламени видно издалека. В комментариях под сообщениями пользователи отмечают, что природные пожары в этом месте происходят постоянно.

Сотрудники МЧС занимаются тушением.

Напомним, что ранее в Алтайском крае объявили особый противопожарный режим.