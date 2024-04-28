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Поля полыхают под Барнаулом

Зарево от огня видно издалека

28 апреля 2024, 22:10, ИА Амител

Кадры с места пожара / "Инцидент Барнаул"
Кадры с места пожара / "Инцидент Барнаул"

Под Барнаулом загорелись поля. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Зарево от пламени видно издалека. В комментариях под сообщениями пользователи отмечают, что природные пожары в этом месте происходят постоянно.

Сотрудники МЧС занимаются тушением.

Напомним, что ранее в Алтайском крае объявили особый противопожарный режим.

Барнаул Пожары

Комментарии 3

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Гость

01:10:12 29-04-2024

Шашлыки всю жизнь жарили, как им запретить

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Гость

09:53:50 29-04-2024

Конечно шашлычники. Поле - лучшее место для шашлыка. Полно умников, которые просто жгут траву, и спрашивать у них: "Зачем?", не имеет никакого смысла. Они сами не знают на него ответ.

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Гость

10:51:58 29-04-2024

давно пора в это время туда отправлять патрули и пойманных за руку на месте жесточайше избивать как при пресечении диверсии с активным сопротивлением
С последующим арестом и уголовкой разумеется

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