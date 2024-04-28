Поля полыхают под Барнаулом
Зарево от огня видно издалека
28 апреля 2024, 22:10, ИА Амител
Кадры с места пожара / "Инцидент Барнаул"
Под Барнаулом загорелись поля. Об этом рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".
Зарево от пламени видно издалека. В комментариях под сообщениями пользователи отмечают, что природные пожары в этом месте происходят постоянно.
Сотрудники МЧС занимаются тушением.
Напомним, что ранее в Алтайском крае объявили особый противопожарный режим.
01:10:12 29-04-2024
Шашлыки всю жизнь жарили, как им запретить
09:53:50 29-04-2024
Конечно шашлычники. Поле - лучшее место для шашлыка. Полно умников, которые просто жгут траву, и спрашивать у них: "Зачем?", не имеет никакого смысла. Они сами не знают на него ответ.
10:51:58 29-04-2024
давно пора в это время туда отправлять патрули и пойманных за руку на месте жесточайше избивать как при пресечении диверсии с активным сопротивлением
С последующим арестом и уголовкой разумеется