Помчали на шашлыки. На сколько в России "подорожало" пьяное вождение и превышение скорости
В горячий сезон полицейские еще тщательнее выявляют нетрезвых водителей и "гонщиков"
06 мая 2025, 08:14, ИА Амител
Весна и лето для многих россиян неразрывно связаны с поездками на шашлыки и автопутешествиями. Но и у этих удовольствий есть темная сторона – выпивка и нарушения ПДД. В 2025 году любителей превышать скорость и садиться за руль нетрезвым ждет более суровое наказание, чем раньше, пишет "Секрет фирмы".
В сезон шашлыков сотрудники Госавтоинспекции традиционно устраивают рейды по выявлению пьяных водителей и "гонщиков". Штрафы за эти нарушения увеличились преимущественно в полтора или два раза. Некоторые же выросли еще сильнее – за повторную езду без ОСАГО оштрафуют сразу на сумму от трех до пяти тысяч рублей.
Чаще всего россияне попадаются на превышении скорости. На это нарушение ПДД приходится более 70% постановлений ГАИ.
За непристегнутый ремень теперь придется отдать 1500 рублей, а за движение по обочинам – 2250 рублей.
Пьяное вождение будет стоить лишения прав на полтора-два года, штраф же вырос с 30 до 45 тысяч рублей. Отказ от медосвидетельствования приравнивается к вождению в состоянии опьянения.
Движение по встречке грозит лишением прав на срок от четырех до шести месяцев и штрафом 7,5 тысячи рублей. За повторное нарушение можно остаться без прав уже на год.
Игнорирование требований дорожных знаков и разметки теперь грозит штрафом от 2250 до 10 тысяч рублей в зависимости от вида транспорта и места нарушения – например, в Москве и Санкт-Петербурге нарушать дороже.
Ранее сообщалось, что в России хотят увеличить штрафы за парковку на тротуарах.
08:28:55 06-05-2025
какая проблема ездить трезвым и не нарушать скоростной режим, не понимаю.
такое ощущение, что людям поголовно сдвг в детстве не лечили.
ведут себя так, что только когда бегут руками перед собой не машут.
за 20 лет, более или менее, сытой жизни можно было уже нажраться вдоволь и вести себя научиться.
не приживается почему-то у нас нормальное гражданское общество, с нормальным менталитетом.
все какая-то быдлятина из людей лезет.
09:35:23 06-05-2025
Гость (08:28:55 06-05-2025) какая проблема ездить трезвым и не нарушать скоростной режим... не 20, конечно, лет 5. этого маловато.
но сдвиги в нужное - есть.
12:36:22 06-05-2025
Musik (09:35:23 06-05-2025) не 20, конечно, лет 5. этого маловато.но сдвиги в нужное... У кого как, у кого меньше 5, а кто и не начинал
12:44:23 06-05-2025
Гость (12:36:22 06-05-2025) У кого как, у кого меньше 5, а кто и не начинал... напрашивается вариант - вход в толлейбус по спецпропуску.
12:49:40 06-05-2025
такие штрафы только стимулируют быдлятину нарушать ПДД
11:37:53 08-05-2025
Элен без ребят (12:49:40 06-05-2025) такие штрафы только стимулируют быдлятину нарушать ПДД... Ничего их не стимулирует, Идиоту нельзя объяснить, что он идиот потому что он идиот. 28 лет за рулем, % дегенератов за рулем по-моему мнению только увеличивается, как и % не имеющих элементарных навыков вождения.
10:11:17 08-05-2025
Больше штрафы и учитель с работягой уже не станут нарушать, подтянутся медики и прочие бюджетники и студенты. За рекорды конфисковать тс и множество послушников возрастёт многократно
12:06:21 08-05-2025
В широком смысле здесь тоже работает "теория разбитых окон": если вокруг тотальное беззаконие (мигрантская дичь, коррупция, странные судебные решения и т.д.) , то небольшие правонарушения воспринимаются более легковесно.