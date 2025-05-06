В горячий сезон полицейские еще тщательнее выявляют нетрезвых водителей и "гонщиков"

06 мая 2025, 08:14, ИА Амител

Инспектор ДПС / Фото: amic.ru

Весна и лето для многих россиян неразрывно связаны с поездками на шашлыки и автопутешествиями. Но и у этих удовольствий есть темная сторона – выпивка и нарушения ПДД. В 2025 году любителей превышать скорость и садиться за руль нетрезвым ждет более суровое наказание, чем раньше, пишет "Секрет фирмы".

В сезон шашлыков сотрудники Госавтоинспекции традиционно устраивают рейды по выявлению пьяных водителей и "гонщиков". Штрафы за эти нарушения увеличились преимущественно в полтора или два раза. Некоторые же выросли еще сильнее – за повторную езду без ОСАГО оштрафуют сразу на сумму от трех до пяти тысяч рублей.

Чаще всего россияне попадаются на превышении скорости. На это нарушение ПДД приходится более 70% постановлений ГАИ.

Таблица: "Секрет фирмы"

За непристегнутый ремень теперь придется отдать 1500 рублей, а за движение по обочинам – 2250 рублей.

Пьяное вождение будет стоить лишения прав на полтора-два года, штраф же вырос с 30 до 45 тысяч рублей. Отказ от медосвидетельствования приравнивается к вождению в состоянии опьянения.

Движение по встречке грозит лишением прав на срок от четырех до шести месяцев и штрафом 7,5 тысячи рублей. За повторное нарушение можно остаться без прав уже на год.

Игнорирование требований дорожных знаков и разметки теперь грозит штрафом от 2250 до 10 тысяч рублей в зависимости от вида транспорта и места нарушения – например, в Москве и Санкт-Петербурге нарушать дороже.

Ранее сообщалось, что в России хотят увеличить штрафы за парковку на тротуарах.