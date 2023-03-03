После диверсии в Брянской области подорвалась машина Росгвардии

Четыре человека пострадали

03 марта 2023, 09:45, ИА Амител

Фото: t.me/Hinshtein

При зачистке территории у села Сушаны Брянской области на мине подорвалась машина Росгвардии, сообщил в телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По его словам, лёгкие осколочные ранения получили трое сотрудников Брянского СОБР и взрывотехник ОМОН. Их жизням и здоровью ничто не угрожает.

"Силы Росгвардии были задействованы с самого начала операции. Сразу после поступления первой информации о теракте на место выдвинулся (совместно с десантниками) сводный отряд СОБР-ОМОН, находящийся на усилении границы. Одновременно из Брянска был направлен резерв ОМОН и СОБР, а также группы взрывотехников. В дальнейшем силами Росгвардии была проведена зачистка села Любечане и участие в разминировании территории села Сушаны", – добавил парламентарий.

2 марта губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в регион проникли диверсанты, где напали на машину. Их выдавили на территорию Украины и нанесли по ним массированный артиллерийский удар.